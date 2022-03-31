В РСТ рассказали о популярных направлениях на майские праздники
- Legion-Media
«Наши туристы сейчас берут море. В первую очередь курорты Краснодарского края», — заявил он в беседе с НТВ.
По его словам, хороший спрос и на Калининград, также пользуется спросом Каспий, востребован Крым.
«Помимо прочего, открыты иностранные направления, особенно популярны Турция и ОАЭ. Туда летает небольшое, но регулярное число рейсов, которое может быть расширено в перспективе», — сообщил Горин.
Ранее председатель курганского отделения «Опоры России» Ольга Лютикова в беседе с URA.RU дала советы по организации путешествия.