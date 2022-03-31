В РСТ рассказали о популярных направлениях на майские праздники

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Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал о популярных направлениях на майские праздники.
В РСТ рассказали о популярных направлениях на майские праздники
  • Legion-Media

«Наши туристы сейчас берут море. В первую очередь курорты Краснодарского края», — заявил он в беседе с НТВ.

По его словам, хороший спрос и на Калининград, также пользуется спросом Каспий, востребован Крым.

«Помимо прочего, открыты иностранные направления, особенно популярны Турция и ОАЭ. Туда летает небольшое, но регулярное число рейсов, которое может быть расширено в перспективе», — сообщил Горин.

Ранее председатель курганского отделения «Опоры России» Ольга Лютикова в беседе с URA.RU дала советы по организации путешествия.

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