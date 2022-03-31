Вирусолог Ларичев высказался об отмене тестирования на COVID-19 для пересекающих сухопутную границу

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Вирусолог Виктор Ларичев высказался об отмене тестирования на COVID-19 для пересекающих сухопутную границу граждан.
Вирусолог Ларичев высказался об отмене тестирования на COVID-19 для пересекающих сухопутную границу
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«Отменить тесты экономически целесообразно. Потому что особого эффекта сейчас уже не будет от выявления новых случаев», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, в России уже многие переболели коронавирусом.

Роспотребнадзор отменил обязательное тестирование на коронавирус для россиян и граждан из стран ЕАЭС при пересечении сухопутной границы России.

Врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН напомнил о необходимости ревакцинации населения от коронавирусной инфекции.

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