Вирусолог Ларичев высказался об отмене тестирования на COVID-19 для пересекающих сухопутную границу

Вирусолог Виктор Ларичев высказался об отмене тестирования на COVID-19 для пересекающих сухопутную границу граждан.

«Отменить тесты экономически целесообразно. Потому что особого эффекта сейчас уже не будет от выявления новых случаев», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, в России уже многие переболели коронавирусом.

Роспотребнадзор отменил обязательное тестирование на коронавирус для россиян и граждан из стран ЕАЭС при пересечении сухопутной границы России.

Врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН напомнил о необходимости ревакцинации населения от коронавирусной инфекции.