Russia Beyond продлило приём заявок на участие в конкурсе «Россия: 85 приключений»

Онлайн-медиа Russia Beyond продлило до 15 августа сроки приёма работ для проекта «Россия: 85 приключений», в рамках которого будет собрана коллекция приключений в каждом из регионов страны.

Отмечается, что часть роликов уже доступна на сайте, а также в аккаунте проекта в соцсети.

«Мы уже опубликовали приключения из более чем половины регионов России. Среди них, например, есть прогулка с опытным гидом по самым большим в мире Васюганским болотам в Томской области. Или дозор со стрельцами по самой большой крепости в России — Смоленской. А как вам заезд на сноубордах по барханам Чарских песков в Забайкальском крае?» — заявил главный редактор Russia Beyond Всеволод Пуля.

После завершения приёма работ будут выбраны десять лучших приключений, а итогом проекта станет документальный фильм о России.

Генеральным партнёром проекта является Министерство культуры России. Также партнёрами проекта выступили российское Министерство природных ресурсов и экологии, Росзаповедцентр Минприроды России, Ростуризм, Россотрудничество, государственная компания «Автодор», РИА Новости, документальный телеканал RTД, видеоагентство Ruptly, группа компаний APPREAL, проект «Это моя земля».

2 сентября онлайн-медиа Russia Beyond, входящее в телесеть RT, запустило проект «Россия: 85 приключений», в рамках которого была собрана коллекция приключений в каждом из регионов страны.