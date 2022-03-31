Путин: необходимо в сжатые сроки вернуть россиянам деньги за несостоявшиеся рейсы

Необходимо в сжатые сроки обеспечить возврат россиянам денег за отменённые рейсы, заявил президент России Владимир Путин.

«Безусловно, нужно обеспечить возврат гражданам потраченных денег», — цитирует РИА Новости Путина.

По его словам, на данный момент реализовать подобную программу сложнее, чем раньше.

Он отметил, что необходимо выдать деньги, и попросил правительство в сжатые сроки запустить такой механизм.

Ранее Путин поручил запустить программу компенсации части стоимости билетов на внутренних рейсах.