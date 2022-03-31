Путин: необходимо в сжатые сроки вернуть россиянам деньги за несостоявшиеся рейсы
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«Безусловно, нужно обеспечить возврат гражданам потраченных денег», — цитирует РИА Новости Путина.
По его словам, на данный момент реализовать подобную программу сложнее, чем раньше.
Он отметил, что необходимо выдать деньги, и попросил правительство в сжатые сроки запустить такой механизм.
Ранее Путин поручил запустить программу компенсации части стоимости билетов на внутренних рейсах.