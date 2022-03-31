Связисты ЮВО во время учения обезвредили «вражеские» беспилотники на Ставрополье

Подразделение радиоэлектронной борьбы мотострелкового соединения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) во время учения сорвали применение условным противником ударной беспилотной авиации в Ставропольском крае.

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

«Учение прошло на полигоне Николо-Александровский, в нём приняли участие свыше 200 военнослужащих ЮВО, задействовано более 30 единиц военной техники», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе учения в радиусе 40 км были вскрыты сигналы управления ударной беспилотной авиацией условного противника. Военнослужащие применили современные станции помех комплексов «Борисоглебск-2» и «Житель», которые блокировали навигацию и вывели из строя беспилотники.

Кроме этого, проведено радиоэлектронное подавление пунктов управления и узлов связи условного врага.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что около 2 тыс. военнослужащих Западного военного округа приняли участие в учениях по информационному обмену между удалёнными пунктами управления.