Связисты ЮВО во время учения обезвредили «вражеские» беспилотники на Ставрополье
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Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу ЮВО.
«Учение прошло на полигоне Николо-Александровский, в нём приняли участие свыше 200 военнослужащих ЮВО, задействовано более 30 единиц военной техники», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе учения в радиусе 40 км были вскрыты сигналы управления ударной беспилотной авиацией условного противника. Военнослужащие применили современные станции помех комплексов «Борисоглебск-2» и «Житель», которые блокировали навигацию и вывели из строя беспилотники.
Кроме этого, проведено радиоэлектронное подавление пунктов управления и узлов связи условного врага.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что около 2 тыс. военнослужащих Западного военного округа приняли участие в учениях по информационному обмену между удалёнными пунктами управления.