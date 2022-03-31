В Севастополе задержали наркоторговцев с крупной партией метадона

Полиция Севастополя задержала 33-летнюю женщину и 29-летнего мужчину, которых подозревают в покушении на сбыт метадона в особо крупном размере.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД по Севастополю.

Предполагается, что в Крым злоумышленники прибыли из Краснодарского края, где заранее приобрели синтетический наркотик и расфасовали для последующего сбыта. Во время перевозки наркокурьеры прятали его в специально оборудованный в технологической полости багажника тайник.

Правоохранители изъяли у подозреваемых партию метадона массой более 6 кг. За это может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет.

Как ранее передавал сайт progorod43, в Кировской области судят банду наркоторговцев.