Комплекс зданий бывшей АТС в Тушино переоборудуют под офисный центр

Столичные власти приняли решение о переоборудовании под офисы зданий бывшей автоматической телефонной станции (АТС) на Тушинской улице, на северо-западе Москвы.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия Москвы, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 24 марта 2022 года приняла решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении земельного участка по адресу: улица Тушинская, владение 11», — говорится в сообщении.

Ранее НСН сообщала, что в комплексное развитие двух участков бывшей промышленной зоны «Медведково» на северо-востоке Москвы инвестируют более 40 млрд рублей.