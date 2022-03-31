Комплекс зданий бывшей АТС в Тушино переоборудуют под офисный центр

Короткая ссылка
Столичные власти приняли решение о переоборудовании под офисы зданий бывшей автоматической телефонной станции (АТС) на Тушинской улице, на северо-западе Москвы.
Комплекс зданий бывшей АТС в Тушино переоборудуют под офисный центр
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия Москвы, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 24 марта 2022 года приняла решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении земельного участка по адресу: улица Тушинская, владение 11», — говорится в сообщении.

Ранее НСН сообщала, что в комплексное развитие двух участков бывшей промышленной зоны «Медведково» на северо-востоке Москвы инвестируют более 40 млрд рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить