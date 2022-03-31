В Татарстане зафиксировали 270 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане зафиксировали 270 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в республике заболели 137 248 жителей. Выздоровели 128 398 человек, в том числе 845 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Оренбургской области за сутки выявили 257 случаев коронавируса, передаёт RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 210 719. Вылечились за последние 24 часа 846 жителей, с начала пандемии — 198 744.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок напомнил о необходимости ревакцинации населения от коронавирусной инфекции.