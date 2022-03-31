В Ленобласти подтвердили 172 случая COVID-19 за сутки

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В Ленинградской области подтвердили 172 случая COVID-19 за сутки. Госпитализированы 49 пациентов. Выздоровели 67 жителей.
В Ленобласти подтвердили 172 случая COVID-19 за сутки
  • Gettyimages.ru
  • © VioletaStoimenova

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 181 548. Вылечились 174 345 человек.

Также стало известно, что в Татарстане за последние 24 часа прививку от коронавируса сделали 1044 жителя, передаёт «Реальное время» со ссылкой на региональный Минздрав.

Всего вакцинацию прошли 2 499 736 жителей республики. Оба компонента вакцины получил 1 926 021 человек. Ревакцинировались 280 893 татарстанца.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок напомнил о необходимости ревакцинации населения от коронавирусной инфекции.

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