В Сочи скверу и набережной присвоен статус особо охраняемых природных территорий

В Сочи два городских участка получили охранный статус «особо охраняемая природная территория». Его присвоили скверу у мэрии города и прогулочной зоне вдоль реки Сочи на улице Конституции.

Legion-Media

Об этом пишет портал «Юга.ру». Уточняется, что в сквере растут декоративные виды деревьев и кустарников, например, таксодиум двурядный, секвойя вечнозелёная, коричник камфорный и четыре вида пальм. Вдоль прогулочной зоны у набережной реки Сочи растут платаны, пихты, сосны, магнолии, пальмы и олеандр. Ранее ФАН сообщало, что территорию Соловецкого архипелага в Архангельской области признали объектом культурного наследия федерального значения.