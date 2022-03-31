В Сочи скверу и набережной присвоен статус особо охраняемых природных территорий

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В Сочи два городских участка получили охранный статус «особо охраняемая природная территория». Его присвоили скверу у мэрии города и прогулочной зоне вдоль реки Сочи на улице Конституции.
В Сочи скверу и набережной присвоен статус особо охраняемых природных территорий
  • Legion-Media

Об этом пишет портал «Юга.ру».

Уточняется, что в сквере растут декоративные виды деревьев и кустарников, например, таксодиум двурядный, секвойя вечнозелёная, коричник камфорный и четыре вида пальм.

Вдоль прогулочной зоны у набережной реки Сочи растут платаны, пихты, сосны, магнолии, пальмы и олеандр.

Ранее ФАН сообщало, что территорию Соловецкого архипелага в Архангельской области признали объектом культурного наследия федерального значения.

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