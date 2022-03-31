В Сочи скверу и набережной присвоен статус особо охраняемых природных территорий
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Об этом пишет портал «Юга.ру».
Уточняется, что в сквере растут декоративные виды деревьев и кустарников, например, таксодиум двурядный, секвойя вечнозелёная, коричник камфорный и четыре вида пальм.
Вдоль прогулочной зоны у набережной реки Сочи растут платаны, пихты, сосны, магнолии, пальмы и олеандр.
Ранее ФАН сообщало, что территорию Соловецкого архипелага в Архангельской области признали объектом культурного наследия федерального значения.