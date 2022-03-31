В Удмуртии зарегистрировали 171 случай COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Удмуртии зарегистрировали 171 случай COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 36 человек.
В Удмуртии зарегистрировали 171 случай COVID-19 за сутки
  • Gettyimages.ru
  • © Mrs_2015

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

На данный момент в стационарах лечатся 259 пациентов. Выписаны за минувшие 24 часа 950 жителей.

Прививку от коронавируса сделал 695 521 человек. Завершили иммунизацию 551 064 жителя, однокомпонентной вакциной привились 118 760, ревакцинировались 134 842.

Также стало известно, что в Севастополе выявили 47 случаев коронавируса за сутки, передаёт ИА SevastopolMedia. Общее число заболевших в городе достигло 81 692.

Вакцинацию первым компонентом прошёл 308 101 севастополец.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок напомнил о необходимости ревакцинации населения от коронавирусной инфекции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить