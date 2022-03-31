В Удмуртии зарегистрировали 171 случай COVID-19 за сутки

В Удмуртии зарегистрировали 171 случай COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 36 человек.

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

На данный момент в стационарах лечатся 259 пациентов. Выписаны за минувшие 24 часа 950 жителей.

Прививку от коронавируса сделал 695 521 человек. Завершили иммунизацию 551 064 жителя, однокомпонентной вакциной привились 118 760, ревакцинировались 134 842.

Также стало известно, что в Севастополе выявили 47 случаев коронавируса за сутки, передаёт ИА SevastopolMedia. Общее число заболевших в городе достигло 81 692.

Вакцинацию первым компонентом прошёл 308 101 севастополец.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок напомнил о необходимости ревакцинации населения от коронавирусной инфекции.