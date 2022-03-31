В Кемеровской области выявили 264 случая COVID-19 за сутки

В Кемеровской области выявили 264 случая COVID-19 за последние сутки. Выздоровел 441 житель.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

Общее число заболевших в регионе достигло 157 673, вылечившихся — 148 987.

На домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах находятся 6439 пациентов.

Также стало известно, что в Бурятии ослабили масочный режим, передаёт «МИР 24» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Необходимость использования средств индивидуальной защиты сохраняется при посещении кинотеатров, театров, медучреждений, социальных организаций. Такие ограничения действуют до 30 апреля.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок напомнил о необходимости ревакцинации населения от коронавирусной инфекции.