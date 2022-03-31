В Оренбургской области начались плановые учения ракетных войск

Плановое учение соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) стартовало 31 марта в Оренбургской области.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на Минобороны России.

Комиссия командования РВСН проверит слаженность действий военнослужащих при выполнении задач.

В частности, будут отработаны вопросы вывода частей и подразделений РВСН из-под ударов и противодействия современным и перспективным средствам воздушного нападения, а также оповещения об угрозе их применения во взаимодействии с соединениями Центрального военного округа.

В учении примут участие более 3 тыс. военнослужащих и более 300 единиц техники.

Ранее «ПолитЭксперт» передавал, что около 2 тыс. военнослужащих Западного военного округа приняли участие в учениях по информационному обмену между удалёнными пунктами управления.