Международный юридический форум пройдёт в Петербурге летом

Юбилейный Петербургский международный юридический форум пройдёт с 29 июня по 1 июля 2022 года. Первое заседание Организационного комитета по подготовке форума состоялось в Москве.

Об этом сообщает агентство «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу администрации Санкт-Петербурга.

На заседании обсудили организационные вопросы, деловую программу, площадку, где будет проходит мероприятие, и условия участия в форуме.

«За годы своего существования Петербургский международный юридический форум стал главной площадкой для обсуждения актуальной правовой тематики. Ключевые вопросы форума, который планируется провести с 29 июня по 1 июля 2022 года, связаны с трансформацией права в условиях происходящих сегодня глобальных изменений», — сказал российский министр юстиции Константин Чуйченко.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоится церемония награждения лауреатов всероссийского конкурса молодёжных проектов по развитию регионов «Моя страна — моя Россия».