Пушков: Telegram должен выполнить требования закона о «приземлении»

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Как зарегистрированная за рубежом компания, Telegram обязан выполнить требования закона о «приземлении», заявил председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
Пушков: Telegram должен выполнить требования закона о «приземлении»
  • Legion-Media
  • © Rafael Henrique / SOPA Images/Si

«Мы должны понимать, что хотя Telegram не занимается этим безобразием, которым занимаются Мета* и Instagram**, но вместе с тем он зарегистрирован за рубежом, поэтому для него вопрос о «приземлении» так же актуален», — приводит его слова РИА Новости.

В 2021 году президент Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым крупные зарубежные IT-компании будут обязаны открывать филиалы или представительства в России.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью RT заявил о необходимости реагировать на нарушения законодательства со стороны западных IT-гигантов.

Деятельность по реализации Instagram и Facebook признана экстремистской и запрещена на территории России от 21.03.2022.

** Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

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