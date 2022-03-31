Бочкарёв: при отделке станции БКЛ «Кленовый бульвар» применяются инновационные материалы
- 12 | 13 ДИЗАЙН-ПРОЕКТ СТАНЦИИ «КЛЕНОВЫЙ БУЛЬВАР» БКЛ МЕТРО. РЕНДЕРЫ МОСКОМАРХИТЕКТУРЫ ПОДРОБНЕЕ: HTTPS://STROI.MOS.RU/NEWS/STANTSIIA-KLIENOVYI-BUL-VAR-BKL-MIETRO-GHOTOVA-BOLIEIE-CHIEM-NAPOLOVINU-BOCHKARIOV?FROM=CL
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«При архитектурно-отделочных работах на платформе, в эскалаторной зоне и вестибюлях станции «Кленовый бульвар» БКЛ метро применяются лёгкие и прочные сотовые панели. Их алюминиевый каркас выполнен в виде шестиугольной соты, а внешняя поверхность изготовлена из нержавеющей стали с поверхностью «Суперзеркало» и легированного алюминия с декоративным покрытием», — сообщил Бочкарёв.
По его словам, монтаж производится на скрытые крепления с минимальными зазорами между панелями.
«Декоративные панели устойчивы к внешним воздействиям. Они не подвержены коррозии, не чувствительны к перепадам температур и условиям повышенной влажности», — отметил заместитель мэра.
Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал, что за счёт использования инновационного несущего каркаса и облегчённой обшивки конструкция обладает повышенной стойкостью к эксплуатационным нагрузкам.
«Панели нетоксичны, не оказывают вредного влияния на окружающую среду и являются пожаробезопасными. Многослойные панели позволяют создавать различные конструкции криволинейной формы без их утяжеления. В частности, из этого материала сооружается подвесной потолок станции, напоминающий по силуэту купол — традиционный элемент русского зодчества», — заявил он.
Как напомнил Кравцов, в облике «Кленового бульвара» будет символично отражена архитектура дворца Алексея Михайловича, расположенного поблизости — в музее-заповеднике «Коломенское».
Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин открыл вестибюль станции «Новослободская» Кольцевой линии столичного метрополитена после капитального ремонта и реставрации.