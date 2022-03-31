Психиатр Скавыш перечислил возможные признаки аутизма у детей

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Кандидат медицинских наук, детский врач-психиатр Владимир Скавыш рассказал, какие признаки могут указывать на такое расстройство у ребёнка, как аутизм.
Психиатр Скавыш перечислил возможные признаки аутизма у детей
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Аутистическое расстройство у детей проявляется в возрасте двух-трёх лет. Как правило, можно понять, что что-то не так, если ребёнок не реагирует на определённые действия родителей, не может установить тёплые отношения с другими людьми, сказал врач в беседе с «Газетой.Ru».

«Аутичные дети не отвечают улыбкой на ласку и нежность со стороны родителей, они одинаково ведут себя и с людьми, и с неодушевлёнными предметами. Характерным признаком является уклонение от взгляда, отсутствие контакта «глаза в глаза», — отметил Скавыш.

Эксперт также отметил и другие признаки: задержка в развитии речи, неспособность к невербальному общению, неспособность к творческим играм. 

Ранее детский психолог, нейропсихолог Кира Макарова в беседе с ФАН рассказала, можно ли отдавать ребёнка до трёх лет в детский сад.

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