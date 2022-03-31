В Генштабе ВС России заявили, что весенний призыв никак не связан со спецоперацией на Украине

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Представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба России Владимир Цимлянский в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что весенний призыв в армию никак не связан со спецоперацией на Украине.
В Генштабе ВС России заявили, что весенний призыв никак не связан со спецоперацией на Украине
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

«Весенняя призывная кампания никак не связана с теми мероприятиями, которые проводятся сейчас в рамках специальной военной операции», — приводит его слова Интерфакс.

По его словам, в спецоперации участвуют только офицеры и контрактники.

Также Цимлянский заявил, что «ничего угрожающего для военнослужащих по призыву в данной операции нет».

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию с 1 апреля по 15 июля. Призыву подлежат 134 500 человек.

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