Замминистра здравоохранения России заявил о стабильной ситуации на рынке лекарств

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Ситуация на рынке препаратов в России стабильна, заявил замглавы Минздрава России Сергей Глаголев.
Замминистра здравоохранения России заявил о стабильной ситуации на рынке лекарств
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

По его словам, на данный момент ни одна из зарубежных компаний не уведомила министерство о решении свернуть поставки лекарств по политическим или экономическим соображениям.

«Отдельные заявления касались прекращения поставок безрецептурных лекарственных препаратов, препаратов, имеющих множество аналогов, но все препараты, относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим, на которых строится система здравоохранения… остаются на нашем рынке», — цитирует Глаголева РИА Новости.

Ранее в Минздраве разработали законопроект, в соответствии с которым ведомство будет закупать отдельные виды лекарств, отсутствующих в обращении или не зарегистрированных в стране.

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что фармпроизводство в России работает в штатном режиме, темпов выпуска продукции никто не сбавлял.

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