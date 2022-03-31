Замминистра здравоохранения России заявил о стабильной ситуации на рынке лекарств

Ситуация на рынке препаратов в России стабильна, заявил замглавы Минздрава России Сергей Глаголев.

По его словам, на данный момент ни одна из зарубежных компаний не уведомила министерство о решении свернуть поставки лекарств по политическим или экономическим соображениям.

«Отдельные заявления касались прекращения поставок безрецептурных лекарственных препаратов, препаратов, имеющих множество аналогов, но все препараты, относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим, на которых строится система здравоохранения… остаются на нашем рынке», — цитирует Глаголева РИА Новости.

Ранее в Минздраве разработали законопроект, в соответствии с которым ведомство будет закупать отдельные виды лекарств, отсутствующих в обращении или не зарегистрированных в стране.

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что фармпроизводство в России работает в штатном режиме, темпов выпуска продукции никто не сбавлял.