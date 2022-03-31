В Москве на границе «Битцевского леса» воссоздадут лыжную базу

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Заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников сообщил, что на границе «Битцевского леса» появится современная лыжная база.
В Москве на границе «Битцевского леса» воссоздадут лыжную базу
  • АГН «Москва»

Работы проведут в рамках программы по сохранению и восстановлению природно-исторического парка. Они не затронут границы особо охраняемой природной территории, передаёт НСН.

Как отмечается, лыжная база была популярным местом проведения спортивных мероприятий ещё в советские времена.

По словам Мельникова, идею возродить её предложили жители района Чертаново Центральное, которые обратились с этой просьбой в префектуру округа. Под размещение базы выделили более 1 га земли недалеко от места, где она находилась в прошлом. 

Ранее, как сообщал сайт kp.ru, в Москве рассказали, каким будет СК «Олимпийский» после завершения реконструкции.

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