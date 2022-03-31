В Астраханской области зенитчики ЦВО отразили массированный авиаудар «противника»

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Боевые расчёты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» Центрального военного округа (ЦВО) отразили массированный авиаудар условного противника в ходе подготовки к боевым пускам зенитных управляемых ракет на учении в Астраханской области.
В Астраханской области зенитчики ЦВО отразили массированный авиаудар «противника»
  • globallookpress.com
  • © MOD Russia

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Боевые расчёты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» поразили самолёты, баллистические и крылатые ракеты «противника» электронными пусками.

В учениях были задействованы около 200 единиц вооружения и военной техники, около 1 тыс. военнослужащих из числа боевых расчётов зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», офицеров управления и командных пунктов двух дивизий противовоздушной обороны Центрального военного округа.

Ранее «ПолитЭксперт» передавал, что около 2 тыс. военнослужащих Западного военного округа приняли участие в учениях по информационному обмену между удалёнными пунктами управления.

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