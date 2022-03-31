Специалист в области рекрутинга Бобков перечислил критерии удачного резюме

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Директор по продуктам сервиса «Работа.ру», эксперт Евгений Бобков рассказал, как составить резюме, которое выгодно отличит соискателя от конкурентов в глазах работодателей.
Специалист в области рекрутинга Бобков перечислил критерии удачного резюме
  • Gettyimages.ru
  • © Johannes Mann

В первую очередь необходимо использовать чёткие и понятные формулировки для обозначения желаемой должности, сказал специалист в беседе с «Известиями».

«Если вы можете претендовать на несколько должностей, то составьте несколько резюме для каждой из них, а не указывайте всё в одном документе — это может вызвать негативное впечатление или недопонимание у рекрутера», — уточнил Бобков.

Стоит также указать более полную информацию о себе. Шансы на успех среди надёжных работодателей увеличатся, если указать желаемую зарплату, уровень образования, опыт работы.

Не лишним будет сопроводить резюме фотографией, а также контактными данными, чтобы рекрутеры могли связаться напрямую, заключил эксперт.

Ранее эксперт в области развития предприятий общественного питания Дмитрий Машин в беседе с Nation News высказался о перспективах рынка труда.  

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