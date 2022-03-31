Диетолог Дианова рассказала о возможных последствиях чрезмерного употребления кофе

Короткая ссылка
Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала, что зависимость от кофе может привести к нарушению сна, снижению работоспособности, повышенной возбудимости и износу сердца.
Диетолог Дианова рассказала о возможных последствиях чрезмерного употребления кофе
  • Gettyimages.ru
  • © Guido Mieth

«Нервная система перевозбуждается, нарушается восприимчивость, работоспособность, пропадает сон... появляется изжога, так как усиливается секреция желудочного сока. А если человек при этом ещё и курит, то происходит просто убийство пищевода. Поэтому при употреблении кофе необходим баланс», — объяснила Дианова в беседе с URA.RU.

Ранее врач-психиатр, психотерапевт Анна Коршунова, руководитель Центра изучения расстройств пищевого поведения, рассказала в беседе с НСН о возможных причинах нежелания отказываться от «праздничной» еды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить