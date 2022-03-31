Диетолог Дианова рассказала о возможных последствиях чрезмерного употребления кофе

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала, что зависимость от кофе может привести к нарушению сна, снижению работоспособности, повышенной возбудимости и износу сердца.

«Нервная система перевозбуждается, нарушается восприимчивость, работоспособность, пропадает сон... появляется изжога, так как усиливается секреция желудочного сока. А если человек при этом ещё и курит, то происходит просто убийство пищевода. Поэтому при употреблении кофе необходим баланс», — объяснила Дианова в беседе с URA.RU.

Ранее врач-психиатр, психотерапевт Анна Коршунова, руководитель Центра изучения расстройств пищевого поведения, рассказала в беседе с НСН о возможных причинах нежелания отказываться от «праздничной» еды.