Диетолог Дианова рассказала о возможных последствиях чрезмерного употребления кофе
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«Нервная система перевозбуждается, нарушается восприимчивость, работоспособность, пропадает сон... появляется изжога, так как усиливается секреция желудочного сока. А если человек при этом ещё и курит, то происходит просто убийство пищевода. Поэтому при употреблении кофе необходим баланс», — объяснила Дианова в беседе с URA.RU.
Ранее врач-психиатр, психотерапевт Анна Коршунова, руководитель Центра изучения расстройств пищевого поведения, рассказала в беседе с НСН о возможных причинах нежелания отказываться от «праздничной» еды.