Китаевед Островский обозначил сферы сотрудничества России и КНР

Короткая ссылка
Китаевед Андрей Островский в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, какие направления в отношениях России и Китая требуют проработки в текущих условиях, а в каких сферах есть поддержка и солидарность.
Китаевед Островский обозначил сферы сотрудничества России и КНР
  • Gettyimages.ru
  • © Grant Faint

Россия и КРН в области стратегического партнёрства решали многие вопросы, начиная со встречи президента России Владимира Путина и председателя Компартии Китая Си Цзиньпина, переговоров на уровне МИД и заканчивая отдельными телефонными разговорами, отметил эксперт.

«А вот направление торгово-экономического сотрудничества на фоне санкций нужно разрабатывать. Насколько Китай готов помогать России, получится ли перейти на их банковскую систему, пользоваться китайской операционной системой для смартфонов, согласится ли КНР платить рублём за российские товары — вот это важно сегодня», — резюмировал Островский.

Как ранее передавало ФАН, Петербург стал самым популярным городом среди китайских туристов. К такому выводу пришли аналитики Ассоциации туроператоров России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить