Китаевед Островский обозначил сферы сотрудничества России и КНР

Китаевед Андрей Островский в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, какие направления в отношениях России и Китая требуют проработки в текущих условиях, а в каких сферах есть поддержка и солидарность.

Россия и КРН в области стратегического партнёрства решали многие вопросы, начиная со встречи президента России Владимира Путина и председателя Компартии Китая Си Цзиньпина, переговоров на уровне МИД и заканчивая отдельными телефонными разговорами, отметил эксперт.

«А вот направление торгово-экономического сотрудничества на фоне санкций нужно разрабатывать. Насколько Китай готов помогать России, получится ли перейти на их банковскую систему, пользоваться китайской операционной системой для смартфонов, согласится ли КНР платить рублём за российские товары — вот это важно сегодня», — резюмировал Островский.

Как ранее передавало ФАН, Петербург стал самым популярным городом среди китайских туристов. К такому выводу пришли аналитики Ассоциации туроператоров России.