В АТОР прокомментировали ситуацию с ценами на туры внутри России

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, как изменится стоимость туров внутри страны.
В АТОР прокомментировали ситуацию с ценами на туры внутри России
  • Gettyimages.ru
  • © Viktoriya Telminova

«Пока стоимость туров внутри страны практически не выросла. На майские туры цены немного поднялись, но несущественно — в пределах 10%. И нигде не анонсируется, что с какой-то даты они изменятся», — сказала она в беседе с «Российской газетой».

По словам Ломидзе, по количеству бронирований на майские праздники лидерами стали Краснодарский и Ставропольский края, Крым и Петербург.

По сообщениям «Взгляда», в России запустили первые спецпроекты в рамках госпрограммы по развитию молодёжного туризма «Больше, чем путешествие».

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