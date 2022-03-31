В АТОР прокомментировали ситуацию с ценами на туры внутри России
- Gettyimages.ru
- © Viktoriya Telminova
«Пока стоимость туров внутри страны практически не выросла. На майские туры цены немного поднялись, но несущественно — в пределах 10%. И нигде не анонсируется, что с какой-то даты они изменятся», — сказала она в беседе с «Российской газетой».
По словам Ломидзе, по количеству бронирований на майские праздники лидерами стали Краснодарский и Ставропольский края, Крым и Петербург.
По сообщениям «Взгляда», в России запустили первые спецпроекты в рамках госпрограммы по развитию молодёжного туризма «Больше, чем путешествие».