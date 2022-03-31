В АТОР прокомментировали ситуацию с ценами на туры внутри России

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, как изменится стоимость туров внутри страны.

«Пока стоимость туров внутри страны практически не выросла. На майские туры цены немного поднялись, но несущественно — в пределах 10%. И нигде не анонсируется, что с какой-то даты они изменятся», — сказала она в беседе с «Российской газетой».

По словам Ломидзе, по количеству бронирований на майские праздники лидерами стали Краснодарский и Ставропольский края, Крым и Петербург.

По сообщениям «Взгляда», в России запустили первые спецпроекты в рамках госпрограммы по развитию молодёжного туризма «Больше, чем путешествие».