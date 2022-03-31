Диетолог Макиша рассказала о продуктах, способствующих снижению тревожности

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала о продуктах, способствующих снижению тревожности.

«Важно понимать, что, когда мы переживаем стресс, расход сырья в нашем организме, в том числе микроэлементов, витаминов, на стрессовые гормоны будет увеличиваться. Поэтому нам, естественно, нужно восполнять уровень, чтобы и на позитивные гормоны хватало», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

В частности, отметила эксперт, в мясе индейки содержится аминокислота триптофан, из которой вырабатывается серотонин.

Также важно добавить в рацион продукты с содержанием магния, например, орехи, цельнозерновые крупы, считает Макиша.

По её словам, необходим и витамин В, который есть, в частности, в фасоли.

Кроме того, отметила эксперт, желательно добавить в рацион жирную морскую рыбу ради омеги-3.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News дал советы по питанию при гастрите.