Невролог Богданов дал советы метеочувствительным людям на период магнитных бурь

Главный невролог Московской области, доктор медицинских наук Ренат Богданов дал советы метеочувствительным людям на период магнитных бурь.

В беседе с «Радио 1» он выразил мнение, что главная задача — вести привычный образ жизни, соблюдать обычный режим.

«Не нужно перегружаться — и в физическом, и в психоэмоциональном плане. И важно вовремя ложиться спать. А те, кто получает лекарственные препараты, должны аккуратно их принимать», — сказал врач.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с Nation News дала советы по питанию для поддержания здоровья сердца.