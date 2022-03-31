Невролог Богданов дал советы метеочувствительным людям на период магнитных бурь

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Главный невролог Московской области, доктор медицинских наук Ренат Богданов дал советы метеочувствительным людям на период магнитных бурь.
Невролог Богданов дал советы метеочувствительным людям на период магнитных бурь
  • © NASA / GSFC/TRACE

В беседе с «Радио 1» он выразил мнение, что главная задача — вести привычный образ жизни, соблюдать обычный режим.

«Не нужно перегружаться — и в физическом, и в психоэмоциональном плане. И важно вовремя ложиться спать. А те, кто получает лекарственные препараты, должны аккуратно их принимать», — сказал врач.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с Nation News дала советы по питанию для поддержания здоровья сердца.

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