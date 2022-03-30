Вице-премьер Абрамченко заявила о наличии у России около 2 млн тонн запасов сахара

Короткая ссылка
В России есть запас сахара в объёме около 2 млн тонн, его хватит до нового урожая. Об этом заявила вице-премьер России Виктория Абрамченко.
Вице-премьер Абрамченко заявила о наличии у России около 2 млн тонн запасов сахара
  • АГН «Москва»

«Сахара достаточно, на складах у заводов его достаточно до нового урожая. Около 2 млн тонн сахара в стране есть, и его хватит до нового урожая. То есть до сентября», — рассказала она в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия 1».

Абрамченко добавила, что российские власти приняли решение не вывозить сахар из страны.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит антикартельные проверки пяти крупнейших дистрибьюторов сахара в связи с резким ростом цен.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить