Вице-премьер Абрамченко заявила о наличии у России около 2 млн тонн запасов сахара

В России есть запас сахара в объёме около 2 млн тонн, его хватит до нового урожая. Об этом заявила вице-премьер России Виктория Абрамченко.

«Сахара достаточно, на складах у заводов его достаточно до нового урожая. Около 2 млн тонн сахара в стране есть, и его хватит до нового урожая. То есть до сентября», — рассказала она в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия 1».

Абрамченко добавила, что российские власти приняли решение не вывозить сахар из страны.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит антикартельные проверки пяти крупнейших дистрибьюторов сахара в связи с резким ростом цен.