В Роскачестве высказались о перспективах онлайн-торговли в России

Руководитель Роскачества Максим Протасов высказался о перспективах онлайн-торговли в России.

«Вне зависимости от текущих условий, в России будет и дальше развиваться формат онлайн-заказов. Люди к этому привыкли за период пандемии, и ожидается дальнейший рост трафика онлайн-сервисов доставки», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Протасов также отметил, что в настоящее время наблюдается тенденция перехода потребителей от крупного ретейла и гипермаркетов к закупкам в супермаркетах и магазинах формата «у дома».

«Большинство потребителей уже определились с составом своей потребительской корзины и набором любимых марок», — добавил он.

Ранее генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в беседе с НСН рассказал, когда в российских магазинах могут вновь появиться скидки.