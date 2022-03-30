В Роскачестве высказались о перспективах онлайн-торговли в России

Короткая ссылка
Руководитель Роскачества Максим Протасов высказался о перспективах онлайн-торговли в России.
В Роскачестве высказались о перспективах онлайн-торговли в России
  • Gettyimages.ru

«Вне зависимости от текущих условий, в России будет и дальше развиваться формат онлайн-заказов. Люди к этому привыкли за период пандемии, и ожидается дальнейший рост трафика онлайн-сервисов доставки», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Протасов также отметил, что в настоящее время наблюдается тенденция перехода потребителей от крупного ретейла и гипермаркетов к закупкам в супермаркетах и магазинах формата «у дома».

«Большинство потребителей уже определились с составом своей потребительской корзины и набором любимых марок», — добавил он.

Ранее генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в беседе с НСН рассказал, когда в российских магазинах могут вновь появиться скидки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить