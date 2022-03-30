Депутат Госдумы Бессараб прокомментировала идею введения сокращённой рабочей недели

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала сообщение о том, что заместитель главы Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков предложил ввести сокращённую рабочую неделю.

«Шершуков предлагает, в случае если компании всё-таки продолжат работу, в связи с тем что у них сложились определённые финансовые трудности на какой-то период времени перевести работников вместо сокращения на неполную рабочую неделю. Соответственно, если неполная рабочая неделя вводится, то неполная заработная плата выплачивается в этот период», — заявила депутат в беседе с Pravda.Ru.

По её словам, такая зарплата выплачивается с учётом отработанного времени в меньшем объёме.

«В ином случае, конечно, на это работодатели не пойдут», — добавила Бессараб.

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