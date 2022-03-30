В Минсельхозе исключили возникновение дефицита овощей в России
- АГН «Москва»
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«Стоит отметить, что импорт продукции из основных стран-партнёров идёт без перебоев, а случае необходимости российские компании имеют возможность оперативно перестраивать каналы поставок», — приводит РИА Новости заявление.
Отмечается, что риски возникновения дефицита овощей в России исключены.
Ранее председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв заявил, что ресурсов государства в сфере рыбного хозяйства достаточно для того, чтобы избежать повышения стоимости такой продукции.