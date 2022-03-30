В Минсельхозе исключили возникновение дефицита овощей в России

Импорт продукции из стран-партнёров идёт без перебоев, в России отсутствуют предпосылки для возникновения дефицита овощей. Об этом заявили в пресс-службе Минсельхоза.

АГН «Москва»

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