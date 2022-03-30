В Минсельхозе исключили возникновение дефицита овощей в России

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Импорт продукции из стран-партнёров идёт без перебоев, в России отсутствуют предпосылки для возникновения дефицита овощей. Об этом заявили в пресс-службе Минсельхоза.
В Минсельхозе исключили возникновение дефицита овощей в России
  • АГН «Москва»
  • © Денис Гришкин

«Стоит отметить, что импорт продукции из основных стран-партнёров идёт без перебоев, а случае необходимости российские компании имеют возможность оперативно перестраивать каналы поставок», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что риски возникновения дефицита овощей в России исключены.

Ранее председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв заявил, что ресурсов государства в сфере рыбного хозяйства достаточно для того, чтобы избежать повышения стоимости такой продукции.

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