В Подмосковье представили единую цифровую платформу для занятий спортом

Власти Московской области представили цифровую платформу для занятий спортом.

Об этом сообщает телеканал «360».

На расширенном заседании рабочей группы по развитию физической культуры министр физической культуры и спорта региона Дмитрий Абаренов заявил, что платформа включает все данные о спортивных объектах, секциях и спортзалах в Подмосковье.

«По сути, единая точка входа, где любой родитель в режиме онлайн может записать своего ребёнка или сам записаться в ту или иную секцию», — отметил он.

На платформе также можно выбрать беговой маршрут.

«Мы прорабатываем каждый маршрут индивидуально, чтобы он был понятен и удобен для человека. Беговые маршруты: где припарковаться, какая дистанция, как удобнее бежать — соответственно, всё это на данном портале и, конечно, тренеры», — пояснил Абаренов.

Ранее, как сообщал сайт kp.ru, в Москве рассказали, каким будет СК «Олимпийский» после завершения реконструкции.