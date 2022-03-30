В Подмосковье представили единую цифровую платформу для занятий спортом

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Власти Московской области представили цифровую платформу для занятий спортом.
В Подмосковье представили единую цифровую платформу для занятий спортом
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает телеканал «360».

На расширенном заседании рабочей группы по развитию физической культуры министр физической культуры и спорта региона Дмитрий Абаренов заявил, что платформа включает все данные о спортивных объектах, секциях и спортзалах в Подмосковье.

«По сути, единая точка входа, где любой родитель в режиме онлайн может записать своего ребёнка или сам записаться в ту или иную секцию», — отметил он.

На платформе также можно выбрать беговой маршрут.

«Мы прорабатываем каждый маршрут индивидуально, чтобы он был понятен и удобен для человека. Беговые маршруты: где припарковаться, какая дистанция, как удобнее бежать — соответственно, всё это на данном портале и, конечно, тренеры», — пояснил Абаренов.

Ранее, как сообщал сайт kp.ru, в Москве рассказали, каким будет СК «Олимпийский» после завершения реконструкции.

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