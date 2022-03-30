В Марий-Эл продлили масочный режим до 31 мая

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В Марий-Эл продлили масочный режим и режим повышенной готовности до 31 мая.
В Марий-Эл продлили масочный режим до 31 мая
  • globallookpress.com
  • © Elena Dunn

Об этом сообщает «МИР 24» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Соответствующие изменения внесены в указ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории республики.

Таким образом, масочный режим сохраняется при посещении гражданами зданий и сооружений, нахождении в общественном транспорте общего пользования, на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта, в такси.

Также стало известно, что в Камчатском крае смягчили ограничительные меры по COVID-19 для детских лагерей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на региональное правительство.

В частности, разрешено заполнять загородные учреждения отдыха на 100%, проводить выездные экскурсии и массовые мероприятия на открытом воздухе.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок напомнил о необходимости ревакцинации населения от коронавирусной инфекции.

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