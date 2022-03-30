В Марий-Эл продлили масочный режим до 31 мая
- globallookpress.com
- © Elena Dunn
Об этом сообщает «МИР 24» со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Соответствующие изменения внесены в указ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории республики.
Таким образом, масочный режим сохраняется при посещении гражданами зданий и сооружений, нахождении в общественном транспорте общего пользования, на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта, в такси.
Также стало известно, что в Камчатском крае смягчили ограничительные меры по COVID-19 для детских лагерей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на региональное правительство.
В частности, разрешено заполнять загородные учреждения отдыха на 100%, проводить выездные экскурсии и массовые мероприятия на открытом воздухе.
Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок напомнил о необходимости ревакцинации населения от коронавирусной инфекции.