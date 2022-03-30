Опрос: 22% из числа опрошенных калининградцев проведут предстоящий отпуск дома

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В Калининграде провели опрос и выяснили, что 22% жителей считают, что отпуск в 2022 году лучше всего провести дома.
Опрос: 22% из числа опрошенных калининградцев проведут предстоящий отпуск дома
  • Gettyimages.ru
  • © Andrey Novozhilov / EyeEm

Об этом сообщает «Янтарный край».

По мнению 19%, оптимальное место для отдыха в этом году — это дача. Ещё 12% считают правильным отдохнуть «на любом море», 10% — в любом месте России, 8% — в Крыму. 7% опрошенных хотели бы провести отпуск на речке или у озера.

Согласно данным аналогичного опроса, проведённого среди жителей Нижегородской области, 20% респондентов планируют провести предстоящий отпуск на даче. Об этом сообщает сайт pravda-nn.ru.

Провести отпуск на речке, у озера или в Краснодарском крае хотели бы по 7% опрошенных соответственно. Крым предпочитают 8% респондентов. 4% считают, что отдыхать лучше вдали от людей. Египет, Турция, Байкал, Азия, Карелия и Абхазия привлекают всего по 3% нижегородцев.

Ранее вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства, член Общественного совета при Министерстве транспорта России Илья Зотов дал советы по подготовке к отпуску.

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