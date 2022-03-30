Сезон аренды электросамокатов в Казани будет открыт 10 апреля
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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на компанию Urent.
В 2021 году на улицах города было доступно более 2,1 тыс. электросамокатов.
По требованию исполкома Казани, на данный момент установлены зоны ограничения скорости в местах большого пешеходного трафика, в том числе на Кремлёвской набережной и улице Баумана.
Общее число таких зон достигает 73.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что прокат электросамокатов в Москве приостановили из-за погодных условий.