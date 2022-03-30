В России отмечается рост продаж люксовых автомобилей

Согласно данным, которые приводит аналитическое агентство «Автостат», в России в феврале текущего года было куплено 80 новых автомобилей сегмента Luxury, что в 3,5 раза больше, чем за тот же месяц прошлого года.

Об этом сообщают «Известия».

Самыми продаваемыми люксовыми автомобилями стали Bentley и Rolls-Royce — в феврале на территории России было куплено по 21 автомобилю обоих брендов. На третьем месте находится Maserati — россияне приобрели 19 таких машин.

Также в прошлом месяце купили семь новых машин отечественного люкс-бренда Aurus, шесть — Ferrari, пять — Lamborghini, одну — Aston Martin.

Ранее ФАН сообщало, что в России вырос спрос на подержанные праворульные машины.