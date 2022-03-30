В России отмечается рост продаж люксовых автомобилей
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Об этом сообщают «Известия».
Самыми продаваемыми люксовыми автомобилями стали Bentley и Rolls-Royce — в феврале на территории России было куплено по 21 автомобилю обоих брендов. На третьем месте находится Maserati — россияне приобрели 19 таких машин.
Также в прошлом месяце купили семь новых машин отечественного люкс-бренда Aurus, шесть — Ferrari, пять — Lamborghini, одну — Aston Martin.
Ранее ФАН сообщало, что в России вырос спрос на подержанные праворульные машины.