В Москве запустили акселератор «Округа», посвящённый идеям для развития города
- © пресс-служба аппарата мэра и правительства Москвы
Об этом сообщает kp.ru.
«Проектный акселератор предусматривает несколько этапов. До конца апреля участники встречаются с наставниками, которые делятся своим опытом создания и продвижения командных проектов. Затем они примутся за разработку своих собственных идей. Важно, что инициативы будут исходить от молодёжи, а значит, ответят на её самые актуальные запросы», — заявила заместитель мэра Наталья Сергунина.
Свои идеи участники проекта проработают в июне. Победителей выберут отдельно в каждом округе. Список объявят 27 июня, в День молодёжи.
Ранее сообщалось, что открылась регистрация на День карьеры, который состоится 15 апреля в рамках «Моспром studweek».