В Москве запустили акселератор «Округа», посвящённый идеям для развития города

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В Москве запустили акселератор «Округа», посвящённый сбору идей для развития города. Его участниками могут стать старшеклассники, студенты, волонтёры, общественники. В команде с наставниками они предложат собственные инициативы по улучшению жизни столицы.
В Москве запустили акселератор «Округа», посвящённый идеям для развития города
  • © пресс-служба аппарата мэра и правительства Москвы

Об этом сообщает kp.ru.

«Проектный акселератор предусматривает несколько этапов. До конца апреля участники встречаются с наставниками, которые делятся своим опытом создания и продвижения командных проектов. Затем они примутся за разработку своих собственных идей. Важно, что инициативы будут исходить от молодёжи, а значит, ответят на её самые актуальные запросы», — заявила заместитель мэра Наталья Сергунина.

Свои идеи участники проекта проработают в июне. Победителей выберут отдельно в каждом округе. Список объявят 27 июня, в День молодёжи.

Ранее сообщалось, что открылась регистрация на День карьеры, который состоится 15 апреля в рамках «Моспром studweek».

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