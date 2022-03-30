В Приморье будут судить за убийство находившегося в розыске в течение 16 лет мужчину

Житель Ханты-Мансийского автономного округа 16 лет скрывался от правосудия, находясь в розыске по подозрению в убийстве.

Мужчину обнаружили и задержали в Приморском крае в феврале, рассказали URA.RU в региональной прокуратуре.

«В мае 2006 года, находясь на территории городского поселения Лянтор, обвиняемый в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений со своим знакомым нанёс ему ножом удар в область жизненно важных органов. После совершения преступления злоумышленник покинул пределы округа. В ходе расследования уголовного дела подозреваемый был объявлен в федеральный розыск», — сказали в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Ранее ФАН сообщало, что в Томской области задержан 39-летний житель Северска, подозреваемый в убийстве студентки, совершённом 15 лет назад.