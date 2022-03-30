В Ростовской области выявили 857 случаев коронавируса за сутки

В Ростовской области выявили 857 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Общее число заболевших в регионе достигло 362,1 тыс. Коэффициент распространения болезни — 0,86.

На лечении в ковидных госпиталях находятся 902 пациента.

В целом в России за сутки зарегистрировали 20 145 случаев COVID-19, передаёт Newinform.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок напомнил о необходимости ревакцинации населения от коронавирусной инфекции.