В Ростовской области выявили 857 случаев коронавируса за сутки
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Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.
Общее число заболевших в регионе достигло 362,1 тыс. Коэффициент распространения болезни — 0,86.
На лечении в ковидных госпиталях находятся 902 пациента.
В целом в России за сутки зарегистрировали 20 145 случаев COVID-19, передаёт Newinform.
Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок напомнил о необходимости ревакцинации населения от коронавирусной инфекции.