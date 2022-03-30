В ГУ МВД по Краснодарскому краю дали советы, как не стать жертвой мошенников

Специалисты по борьбе с IT-преступлениями ГУ МВД России по Краснодарскому краю рассказали, как не стать жертвой телефонных мошенников.

Об этом пишет «Российская газета».

«Если у вас есть пожилые родственники, рядом с телефоном положите им памятку: «Не разговаривай с незнакомцами! Положи трубку! Позвони сыну (дочке)», — посоветовали эксперты.

Чтобы родители не взяли под напором мошенника кредит, в приложении «Сбербанк-онлайн» необходимо поставить дополнительную функцию: без одобрения близкого родственника кредит не будет оформлен.

«Не совершайте никаких операций по инструкциям звонящего. Сразу заканчивайте разговор. Работник банка никогда не попросит у вас коды безопасности с обратной стороны карты (CVV/CVC) и коды из СМС», — напомнили специалисты.

Также представители ведомства отметили важность не доверять непроверенным сайтам знакомств, заработка, азартных игр, а также напомнили о необходимости проверять информацию о ресурсах и читать отзывы.

Ранее генеральный директор и основатель Group-IB Дмитрий Волков в беседе с НСН рассказал о распространённых мошеннических схемах.