В Кемеровской области зарегистрировали 267 случаев COVID-19 за сутки

В Кемеровской области зарегистрировали 267 случаев COVID-19 за последние сутки. Выздоровели 447 жителей.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

Общее число заболевших в регионе достигло 157 409. Вылечились 148 546 человек.

Дома на изоляции, а также в медицинских стационарах и обсерваторах находятся 6619 пациентов.

Также стало известно, что в Новосибирской области одобрили отмену обязательного масочного режима, передаёт НСН со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Гражданам рекомендуется соблюдать масочный режим в местах массового пребывания, в транспорте. В случае ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции обязательный режим ношения масок может быть возвращён», — заявил первый замглавы региона Юрий Петухов.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок напомнил о необходимости ревакцинации населения от коронавирусной инфекции.