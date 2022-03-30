Терапевт Хухрев перечислил возможные симптомы аппендицита

Короткая ссылка
Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, что аппендицит может маскироваться под различные заболевания, такие как почечная колика или воспаление мочевого пузыря.
Терапевт Хухрев перечислил возможные симптомы аппендицита
  • Gettyimages.ru
  • © Zinkevych

В беседе с «Москвой 24» врач напомнил, что у аппендицита может быть различная симптоматика.

«Если он (чревовидный отросток. — RT) направляется, например, в сторону спины, он может давать картину почечной колики. Если он направлен в малый таз, может давать картину гинекологических заболеваний или воспаления мочевого пузыря», — уточнил Хухрев.

По словам специалиста, такие симптомы могут быть на начальном этапе воспаления. Постепенно они локализуются в правом нижнем углу живота.

Аппендицит может сопровождаться как повышением температуры, так и её отсутствием, а также потерей аппетита, тошнотой.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с Nation News дала советы по питанию для поддержания здоровья сердца.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить