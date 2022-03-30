Терапевт Хухрев перечислил возможные симптомы аппендицита
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В беседе с «Москвой 24» врач напомнил, что у аппендицита может быть различная симптоматика.
«Если он (чревовидный отросток. — RT) направляется, например, в сторону спины, он может давать картину почечной колики. Если он направлен в малый таз, может давать картину гинекологических заболеваний или воспаления мочевого пузыря», — уточнил Хухрев.
По словам специалиста, такие симптомы могут быть на начальном этапе воспаления. Постепенно они локализуются в правом нижнем углу живота.
Аппендицит может сопровождаться как повышением температуры, так и её отсутствием, а также потерей аппетита, тошнотой.
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