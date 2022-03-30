Терапевт Хухрев перечислил возможные симптомы аппендицита

Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, что аппендицит может маскироваться под различные заболевания, такие как почечная колика или воспаление мочевого пузыря.

В беседе с «Москвой 24» врач напомнил, что у аппендицита может быть различная симптоматика.

«Если он (чревовидный отросток. — RT) направляется, например, в сторону спины, он может давать картину почечной колики. Если он направлен в малый таз, может давать картину гинекологических заболеваний или воспаления мочевого пузыря», — уточнил Хухрев.

По словам специалиста, такие симптомы могут быть на начальном этапе воспаления. Постепенно они локализуются в правом нижнем углу живота.

Аппендицит может сопровождаться как повышением температуры, так и её отсутствием, а также потерей аппетита, тошнотой.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с Nation News дала советы по питанию для поддержания здоровья сердца.