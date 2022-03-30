Жители Подмосковья смогут получить специальность в рамках президентского проекта
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«Программы формируются с учётом запроса рынка труда на передовые профессии, поэтому мы постараемся помочь каждому обрести востребованную профессию в нашем регионе», — передаёт телеканал «360» слова вице-губернатора Подмосковья Ирины Каклюгиной.
Она напомнила, что обучение организуют в рамках президентского проекта «Демография».
Ранее газета «Взгляд» сообщала, что в России стартовала программа бесплатного переобучения граждан.