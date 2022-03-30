Аллерголог Андреанова дала рекомендации по подготовке к сезону цветения

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Дерматовенеролог, аллерголог Юлия Андреанова рассказала, как аллергикам подготовиться к сезону цветения.
Аллерголог Андреанова дала рекомендации по подготовке к сезону цветения
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В беседе с «Известиями» она отметила, что весна ожидается бурной, с обильным цветением.

Аллергикам в предстоящем сезоне нежелательно совершать прогулки на открытом воздухе, особенно в парках и лесах, где цветут провоцирующие их аллергическое заболевание растения. Им необходимо меньше находиться на открытом воздухе в утренние часы, в солнечное и ветреное время, когда в воздухе наблюдается максимальное количество значимых для них аллергенов.

По словам специалиста, аллергикам также рекомендуется защищать органы зрения и дыхания с помощью очков и маски. 

«Подготовка к сезону аллергии должна начинаться за полтора-два месяца до его начала. Для этого следует начать заблаговременный приём антигистаминных препаратов с накопительным действием. Если же время упущено, то следует незамедлительно приступить к приёму десенсибилизирующих и антигистаминных препаратов, обладающих быстрым ответом», — добавила Андреанова.

Ранее, как передавала газета «Взгляд», иммунолог-аллерголог Надежда Логина рассказала о проявлении у людей аллергии на холод.

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