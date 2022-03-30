Названы самые популярные направления для авиаперелётов в России в апреле

Представители сервиса поездок и путешествий Туту.ру рассказали, что Москва и Санкт-Петербург стали наиболее популярными авианаправлениями среди россиян в апреле 2022 года.

Как сообщает ФАН, специалисты сервиса проанализировали информацию об оформленных с 1 по 28 марта билетах на авиаперелёты внутри России. Средний чек составил 8,3 тыс. рублей в одну сторону.

«Наибольшим спросом пользуются билеты в Москву — на столицу приходится порядка 16% бронирований. Средний чек за билет в одну сторону — 7 тыс. рублей. Больше всего перелётов в Москву в апреле запланировано из Сочи, Минеральных Вод, Сургута, Махачкалы и Уфы», — уточнили в Туту.ру.

На втором месте — Санкт-Петербург с 9% купленных авиабилетов. Большую часть билетов в этот город купили в Москве, Сочи, Уфе, Самаре и Казани.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что, по сообщениям властей Крыма, турпоток в республику за восемь лет вырос в два с половиной раза.