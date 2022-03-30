Названы самые популярные направления для авиаперелётов в России в апреле
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Как сообщает ФАН, специалисты сервиса проанализировали информацию об оформленных с 1 по 28 марта билетах на авиаперелёты внутри России. Средний чек составил 8,3 тыс. рублей в одну сторону.
«Наибольшим спросом пользуются билеты в Москву — на столицу приходится порядка 16% бронирований. Средний чек за билет в одну сторону — 7 тыс. рублей. Больше всего перелётов в Москву в апреле запланировано из Сочи, Минеральных Вод, Сургута, Махачкалы и Уфы», — уточнили в Туту.ру.
На втором месте — Санкт-Петербург с 9% купленных авиабилетов. Большую часть билетов в этот город купили в Москве, Сочи, Уфе, Самаре и Казани.
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