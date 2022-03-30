В Белгородской области сообщили об отсутствии разрушений после взрывов в селе Красный Октябрь
«Хотел поделиться с вами информацией на утро по ситуации в Красном Октябре Белгородского района. Конечно, происшествие переполошило половину Белгорода и Белгородского района», — написал Гладков в Telegram.
Он уточнил, что разрушенных жилых, нежилых построек на территории села нет.
Ранее губернатор Белгородской области сообщил о взрывах в районе села Красный Октябрь.
По его словам, жертв и пострадавших среди жителей нет.