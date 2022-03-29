В Ульяновской области рассказали о новых мерах поддержки бизнеса в регионе

Короткая ссылка
В Ульяновской области обсудили новые меры поддержки бизнеса в регионе.
В Ульяновской области рассказали о новых мерах поддержки бизнеса в регионе
  • Gettyimages.ru
  • © ALotOfPeople

Об этом сообщает mosaica.ru.

Среди инициатив — предоставление отсрочки по арендной плате за государственное имущество сроком на год с последующей рассрочкой уплаты арендных платежей на два года, субсидирование логистическим компаниям до 50% затрат, связанных с перевозкой грузов для региональных товаропроизводителей.

Также предложено ввести мораторий на проведение плановых проверок в отношении регионального и муниципального контроля.

Тем временем в Приморском крае межведомственная комиссия определила 90 компаний к получению статуса «социальное предприятие», передаёт ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«В числе направлений работы социальных предприятий — частные детские сады, школьные лагеря, языковые школы для детей, учебные развивающие центры, спортивные секции (бассейн, сёрфинг, танцы) и другие виды социальных услуг», — заявил замминистра экономического развития Приморья Владимир Зирченко.

Ранее в Москве рассказали о новых мерах поддержки застройщиков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить