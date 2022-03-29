В Ульяновской области рассказали о новых мерах поддержки бизнеса в регионе

В Ульяновской области обсудили новые меры поддержки бизнеса в регионе.

Об этом сообщает mosaica.ru.

Среди инициатив — предоставление отсрочки по арендной плате за государственное имущество сроком на год с последующей рассрочкой уплаты арендных платежей на два года, субсидирование логистическим компаниям до 50% затрат, связанных с перевозкой грузов для региональных товаропроизводителей.

Также предложено ввести мораторий на проведение плановых проверок в отношении регионального и муниципального контроля.

Тем временем в Приморском крае межведомственная комиссия определила 90 компаний к получению статуса «социальное предприятие», передаёт ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«В числе направлений работы социальных предприятий — частные детские сады, школьные лагеря, языковые школы для детей, учебные развивающие центры, спортивные секции (бассейн, сёрфинг, танцы) и другие виды социальных услуг», — заявил замминистра экономического развития Приморья Владимир Зирченко.

Ранее в Москве рассказали о новых мерах поддержки застройщиков.