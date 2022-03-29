Эксперты «Авито Услуги» дали советы по выбору бьюти-мастера

Эксперты сервиса «Авито Услуги» дали советы по выбору бьюти-мастера по объявлению.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Обращайте внимание на повторяющиеся жалобы по существу: например, предыдущие заказчики могли указать в отзывах на необязательность исполнителя, несоблюдение сроков, низкое качество работ», — отметили специалисты.

По их словам, желательно выбирать мастеров, которые регулярно проходят профильные курсы и семинары, а также которые предлагают ознакомиться с фотографиями до и после процедур.

Кроме того, рекомендуется изучить, насколько подробно прописаны техники, которые применяет мастер, и цены.

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