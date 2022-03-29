В Подмосковье запустили единый портал записи в кружки на базе домов культуры
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Об этом сообщает телеканал «360».
Как заявила министр культуры Подмосковья Елена Харламова, портал — единый информационный ресурс для посетителей ДК всех возрастов.
«Теперь для того, чтобы записаться в понравившийся ребёнку или взрослому кружок, не надо никуда ходить. Достаточно зайти на портал, выбрать нужный кружок, познакомиться с его руководителем, определиться, устраивает ли расписание, — и записаться», — пояснила она.
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