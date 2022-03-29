Хирург Станкевич рассказал о рисках компульсивного переедания

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Бариатрический хирург, врач высшей категории Владимир Станкевич перечислил риски компульсивного переедания.
Хирург Станкевич рассказал о рисках компульсивного переедания
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«Кроме того, постоянные перекусы могут вызывать короткое ощущение облегчения за счёт выработки серотонина и эндорфина — «гормонов счастья», что также вызывает привыкание в период постоянной тревоги. Эти механизмы влияют на появление так называемого эмоционального голода — когда настоящей потребности в пище у человека нет, но тяга к еде сохраняется», — рассказал он «Газете.Ru».

Станкевич также предупредил, что компульсивное переедание может в перспективе привести к ожирению.

Ранее эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в беседе с URA.RU напомнил о вреде длительных перерывов между приёмами пищи.

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